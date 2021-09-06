لبنان | بترا خوري: الكمامة الزامية للاطفال فوق الـ5 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبرت رئيسة اللجنة التنفيذية للقاح الدكتورة بترا خوري، انه “حين نفتح الصالات والمطاعم وصالات الرياضة واماكن ممكن ان تسبب نسبة انتشار عالية، لا بدّ من فتح المدارس”، مؤكدة ان “السؤال اليوم ليس ان كان يجب أن نفتح المدارس او لا، بل هو ما الذي يجب ان نفعله لارسال الاولاد الى المدارس واي اجراءات يجب اتخاذها”.

ورأت خوري في حديث لبرنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الإعلامي ماريو عبود، ان “الكمامة هي الخطوة الاولى للوقاية في المدارس، ثم التباعد لمتر واحد للوقاية من انتقال الفيروس من طفل لآخر، ثم التهوئة الجيّدة”، مشيرة الى انه “في زمن اللقاح نسبة الانتشار ستكون اقل اذ ان الكادر التعليمي والاداري في المدارس تأمّن له اللقاح”.

وشددت خوري على أن عدد الاطفال الذين توفوا من كورونا اقل من 20 منذ بداية هذا العام حتّى اليوم، وفي ظلّ موجتين كبيرتين الخطر على الاطفال كان ضئيلا، لافتة الى ان “المسؤولية مشتركة اليوم على الجميع من رأس الهرم حتى آخره فالوزارة مسؤولة والمدرسة مسؤولة والطلاب مسؤولون والاهل مسؤولون واللقاح ضروري جدا.”

وقالت خوري: “الكمامة الزامية للاطفال فوق الـ5 سنوات، والاطفال معروفون بقدرتهم على التأقلم مع الظروف اسرع من الكبار، والـface shield هو المطلوب للاطفال دون الـ5 سنوات كبروتوكول صحّي”. وتابعت: “ارسلنا توصية لوزارة التربية وطلبنا اعطاء خيارات للقطاع التربوي، اما ان يأخذوا اللقاح او يجروا pcr كلّ 72 ساعة على حسابهم ان رفضوا اخذ اللقاح، واناشد القطاع التربوي تطبيق هذا الارشاد”.

واضافت خوري: “الدراسات اثبتت ان استرازينيكا يحمي اكثر من فايزر بوجه دلتا لوقت أطول، والمخاوف من استرازينيكا في غير محلها”.

وقالت: “في كلّ دول العالم اللقاح للاطفال اختياري وليس الزاميا وليس شرطا لاعادة فتح المدارس، والواجب ان يتلقح هو الكادر التعليمي والاداري للمدارس”.