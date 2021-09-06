لبنان | سامي كليب: زيارة ميقاتي المقبلة إلى بعبدا ستكون الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 سبتمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أكد الإعلامي سامي كليب أن: “الحكومة ستحسم خلال 48 ساعة إما سلباً أو إيجاباً والرئيس ميقاتي وضع خطاً أحمر بأن زيارته المقبلة إلى بعبدا ستكون الأخيرة وستخصص لتوقيع المراسم”.

ولفت كليب في تصريحات لبرنامج “وهلق شو” أن: “الرئيس ميقاتي “بذكائه” سرب أسماء حكومة الـ14 لتحريك الأوضاع ومن المؤكد أن الرئيس عون لن يقبل بها وقد أدى هذا التسريب مبتغاه”

وأضاف أنه وحتى اليوم التوجه هو للإعتذار لأنه من المعلوم أن الرئيس عون لا يتنازل عن شيئ مقتنع به “لو بتجي أمة الله”

مشيراً إلى أن ميقاتي كاد أن يعتذر قبل يومين لكن اتصالات خارجية أميركية وفرنسية وداخلية حالت دون ذلك.