لبنان | كنعان: إيقاف مسلسل تبخر الودائع قبل نهاية الشهر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 7 ثواني

كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن التواصل استؤنف على صعيد المشاورات الحكومية وسيؤدي الى استئناف الاجتماعات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة للوصول الى خواتيم المسار الذي طال وينتظر اللبنانيون ختامه، لافتا الى أن “العقد غير مستعصية على الحل”.

وعن جلسات لجنة المال قال كنعان في حديث الى برنامج “وهلق شو” من تلفزيون الجديد “ان تعديل التعميم 151 وال 3900 يعود لمصرف لبنان أما لجنة المال ففتحت باب النقاش لأنه لا يجوز أن يستمر المودع اللبناني في الحصول على 15 بالمئة من ودائعه فقط”.

واشار الى ان “بديل ال 3900 سيتحدد بموجب الدراسات العلمية التي طلبناها من مصرف لبنان ورأي وزارة المال والحسم مفروض قبل نهاية أيلول موعد انتهاء العمل بالتعميم 151 لايقاف مسلسل تبخر الودائع، وأؤيد الصعود بسعر الصرف تدريجيا”.

ولفت الى أن “وزير المال مع تعديل سعر ال 3900 لسحوبات المودعين والاجتماعات ستتوالى في لجنة المال مع الوزارة ومصرف لبنان وجمعية المصارف لاتخاذ القرار المناسب قبل نهاية الشهر”، مطمئنا الى أن “قروض الاسكان والتعليم والسيارات وسائر قروض التجزئة ستبقى على حالها والتعديل مرتبط فقط بالسحب على السعر البديل عن ال 3900”.