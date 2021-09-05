لبنان | مصلحة الأبحاث: للإسراع بإنجاز هذه الأعمال قبل موسم الأمطار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 50 دقيقة

توجّهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ‏Lari‏ من جميع الجهات ‏المعنية بفتح المجاري و الانهر والسواقي وممرات المياه بضرورة ‏الاسراع بانجاز هذه الاعمال قبل بدء موسم الامطار.‏

كما أن على البلديات ووزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة والطرق ‏والدفاع المدني وكل المعنيين الاسراع بالقيام بهذه الاعمال واذا لم يكن ‏هناك أي اعتمادات الاسراع بفتح الاعتمادات لكي لا تغرق الطرقات ‏بالمياه عند هطول أولى الامطار.‏