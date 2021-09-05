لبنان | مصلحة الأبحاث: للإسراع بإنجاز هذه الأعمال قبل موسم الأمطار

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 50 دقيقة
مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
توجّهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari من جميع الجهات المعنية بفتح المجاري و الانهر والسواقي وممرات المياه بضرورة الاسراع بانجاز هذه الاعمال قبل بدء موسم الامطار.
كما أن على البلديات ووزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة والطرق والدفاع المدني وكل المعنيين الاسراع بالقيام بهذه الاعمال واذا لم يكن هناك أي اعتمادات الاسراع بفتح الاعتمادات لكي لا تغرق الطرقات بالمياه عند هطول أولى الامطار.