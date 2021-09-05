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لبنان | مصلحة الأبحاث: للإسراع بإنجاز هذه الأعمال قبل موسم الأمطار

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 50 دقيقة

مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

توجّهت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ‏Lari‏ من جميع الجهات ‏المعنية بفتح المجاري و الانهر والسواقي وممرات المياه بضرورة ‏الاسراع بانجاز هذه الاعمال قبل بدء موسم الامطار.‏

كما أن على البلديات ووزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة والطرق ‏والدفاع المدني وكل المعنيين الاسراع بالقيام بهذه الاعمال واذا لم يكن ‏هناك أي اعتمادات الاسراع بفتح الاعتمادات لكي لا تغرق الطرقات ‏بالمياه عند هطول أولى الامطار.‏

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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