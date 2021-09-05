لبنان | “الوطنيين الأحرار”: كان على زائري دمشق وضع اللقاء في إطار احترام سيادة البلدين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدرت أمانة الإعلام في حزب الوطنيين الأحرار بيانا حول الزيارة الوزارية إلى دمشق، جاء فيه:

“توقف حزب الوطنيين الأحرار عند الزيارة الوزارية لوزراء مستقيلين إلى سوريا والاجتماع مع مسؤوليها. وأبدى تحفظه على شكل اللقاء من الناحية السيادية. الا اننا مع أي مبادرة تساهم في تحسين وضع الكهرباء في لبنان”.

وأضاف: “كان الحري بزائري دمشق وضع اللقاء في إطار احترام سيادة البلدين ان من ناحية الشكل او المضمون. فوجود ما يسمى الأمين العام للمجلس الأعلى السيد نصري خوري أتى من خارج السياق السياسي وهو يذكرنا بحقبة سوداء من تاريخ العلاقات اللبنانية السورية”.

وختم: “من هنا يدعو الحزب إلى إعادة بناء العلاقة بين البلدين على اسس السيادة والاحترام المتبادل”.