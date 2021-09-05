لبنان | شماس: و”لا ابن امرأة” قادر على إخراجنا من “الجورة” التي نحن فيها!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى أن التعويل كان “على فصل الصيف لوقف الانهيار الكبير ولكن للأسف تسارع الانهيار وكانت هناك ضربة قاضية للموسم السياحي”.

واعتبر شماس في حديث للـmtv: التحدي المباشر هو كيفية تمرير شهر أيلول ومعظم الأسر أصبحت في عجز بنيوي و”لا ابن امرأة” قادر على إخراجنا من “الجورة” التي نحن فيها وإذا لم تتشكّل حكومة قريباً أدعو الكتل السياسية إلى الاستقالة إفساحاً في المجال لغيرها.

كما حذر من أنه إذا استمرّينا على هذا المنوال ٥٠ في المئة من المؤسسات المستمرّة ستُقفل ١٠ في المئة منها وستتعثّر ٢٠ في المئة من المؤسسات الأخرى.