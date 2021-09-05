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لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ دقيقتين

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس ، وجود 19 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 260
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 8
– عدد حالات شفاء المرضى lالمتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1304
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19
– حالات وفاة: 2

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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