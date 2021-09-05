لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ دقيقتين

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 19 حالة حرجة لديه وحالتي وفاة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 260

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 8

– عدد حالات شفاء المرضى lالمتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1304

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 19

– حالات وفاة: 2