لبنان | اتصال بين رئيسي وماكرون حول الملف اللبناني.. وهذا ما جاء فيه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 51 دقيقة

اكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون دعم طهران تأليف حكومة لبنانية قوية قادرة على توفير حقوق الشعب اللبناني.

وقال رئيسي إن ايران لن تتردد بتقديم كل أنواع المساعدات الانسانية للبنانيين مؤكداً أن بلاده مستعدة للتعاون مع فرنسا لتنمية لبنان.

وشدد الرئيس الايراني على ان بذل الجهود من قبل إيران وفرنسا وحزب الله لتأليف حكومة لبنانية قوية يمكن أن يكون لصالح لبنان. وقد رد الرئيس الفرنسي بحسب موقع الرئاسة الايرانية فشدد على ضرورة تعاون فرنسا وإيران إلى جانب حزب الله في تأليف حكومة قوية.