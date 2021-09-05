لبنان | أبو فاعور يكشف كيفية توزيع الأسمدة المدعومة.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أفاد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور أن “الأيام والتحقيقات ستثبت إذا ما حصلت بشفافية أن ملف الدعم كان نهبُا منظمًا لأموال اللبنانيين ولمدخراتهم وحتى اللحظة لا تبدو التحقيقات على قدر السرقات التي حصلت.”

وأشار إلى أن “مارون الصقر قد حصل على٨٠ بالمئة من الأسمدة الزراعية المدعومة من قبل الدولة، أي ١٠ ألاف طن مقابل ٢٤٠٠ طن لباقي التجار، وهم أيضًا لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة.”

وسأل: “هل وصل هذا الدعم إلى المزارع أم تم تخزينه وتهريبه أو بيعه في السوق السوداء؟” واضعًا الجواب برسم القضاء وبرسم الوزارات المعنية.