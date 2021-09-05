لبنان | المدارس الأكاديمية الخاصة تطالب بمساعدات من الدولة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

عقد المجلس التنفيذي لـ”نقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة” اجتماعه الدوري في مركز النقابة، برئاسة النقيب أحمد عطوي وحضور الأعضاء.

وكان بحث في المصاعب التي تواجه انطلاق العام الدراسي، لجهة عدم توفر الكتب المدرسية والمشتقات النفطية من بنزين ومازوت وغلاء المصاريف التشغيلية وصعوبة تحصيل الأقساط عن العام الدراسي 2020-2021.

وطالبوا الدولة في بيان، “صرف المساعدة التي أقرها مجلس الوزراء وقيمتها 350 مليار ليرة للمدارس الخاصة عن العام الدراسي 2020-2021 وتأمين شروط إنقاذ العام الدراسي 2021 – 2022 ورفد المدارس الخاصة وشمولها بالمساعدات العينية والمالية من الدول المانحة والمنظمات الإنسانية أسوة بالمدارس الحكومية”.

ودعوا إلى توحيد جهود المدارس الإفرادية الخاصة والتضامن لرفع الصوت لتحصيل حقوقها، وإلى الوصول إلى تشكيل اتحاد نقابات أصحاب المدارس الخاصة الأكاديمية المرخصة للدفاع عن كامل حقوق المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة المال لجهة تمديد المهل وإعفاء المدارس الخاصة من ضرائب التأخير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات والمالية.

وشددوا على رفض إجراءات المصارف وضرورة صرف كامل قيمة حوالات المساهمات المالية الصادرة عن وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والمالية للمدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 2016 -2017، لتمكين تلك المدارس من سداد مستحقات المعلمين، والحيلولة دون تقسيط قيمتها وتحديد سحوبها شهريا.