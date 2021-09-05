لبنان | لبنان أمام أزمة رغيف مجدداً؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2021 3:00 مساءً

أكد نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم أن “صرخة القطاع لاقت صداها لكن ليس دائمة”.

ولفت، في حديث إذاعي إلى أن “هناك معوقات كثيرة بشأن تأمين المازوت وأخذنا كمية لمدة لأسبوع واحد، وكان يجب تأمين المازوت لمدة شهر على الاقل ولم يعطونا أكثر”.

وقال، “دعم المازوت حتى آخر شهر أيلول، ونطمئن المواطنين ولكن الزيادة ناقصة بالنسبة لأصحاب الافران والمياه أهم من الخبز الآن”.

في المقابل، تعاني الأفران بدورها من أزمة شحّ المازوت، المادّة الضرورية لتشغيل المولّدات خلال ساعات التقنين.

ورغم أنّ وزارة الطاقة قد أمّنت لها البطاقات التي تخوّلها الحصول على المازوت لصناعة الخبز، إلّا أنّ خطوط الإنتاج في الأفران متعدّدة وتحتاج إلى كمّيات أكثر من المادّة.