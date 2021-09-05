لبنان | الدكاش: نقف إلى جانب بكركي وخلفها في الدفاع عن لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش أن “مقاومتنا على هذه الأرض تعود الى 1400 سنة، وأننا اليوم نقاوم على اكثر من جبهة. نقاوم الذّل والظلم ونقاوم استهداف لبنان ومحاولة تغيير صورته”.

وشدد على الوقوف الى “جانب بكركي وخلفها في الدفاع عن لبنان الذي قالت انه يتعرض لخطر وجودي”، محيياً ذكرى الشهداء الذين سقطوا لنحيا بكرامة وحرية وراسنا مرفوع”.

ويواصل النائب الدكاش لقاء أهالي وفعاليات البلدات والقرى الكسروانية في اطار استعادة التواصل بعد الانقطاع بسبب جائحة كورونا.

وفي هذا السياق التقى الدكاش اليوم في دارته في طبرية وفودا من أهل كفرذبيان ، بقعاتة كنعان، بقعتوته وكفرتيه في حضور رئيس بلدية كفرذبيان بسام سلامة، رئيس بلدية بقعاتة كنعان سميح الخازن، رئيس بلدية بقعتوتة ريمون الحاج، وكل من المختار افرام سلامة والمختار شربل زغيب والمختار بولس الحاج ومنسق منطقة كسروان في القوات اللبنانية الدكتور شربل زغيب.

القى الدكاش كلمة رحب فيها بالحضور وقال “نلتقى في شهر أيلول، شهر الشهادة والشهداء. وان وفاءنا وتكريمنا لهم هو تكريم للحياة ولقيمتها. شهداؤنا “ماتوا لنحيا”. لا لنحيا حياة الذل التي يحاولون فرضها علينا، انما الحياة بكرامة وحرية ورأسنا مرفوع”.