لبنان | دريان: خسرنا قائداً للعيش المشترك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 14 دقيقة

نعى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان. وقال: “برحيله فقدنا عالما جليلا ومرجعية روحية دينية كبرى”.

أضاف: “بوفاة الإمام الشيخ عبدالأمير قبلان، خسرت الساحة اللبنانية والعربية رجل المواقف والشخصية الفذة ورمزا من رموز الوحدة الإسلامية في لبنان. تميزت حياته بالتسامح والمحبة والانفتاح بالكلمة الساطعة ومكارم الأخلاق والحكمة والاعتدال وسعة الصدر والشجاعة والجرأة لقول الحق. داعية لوحدة اللبنانيين وعروبة لبنان، وله العديد من الإنجازات الدينية والوطنية، وبخاصة في القمم الروحية التي كانت تعقد في دار الفتوى وبكركي والمجلس الشيعي ودار الطائفة الدرزية.

كان من دعاة التكامل والتلاقي بين المذاهب والطوائف، ومن أبرز الداعين الى الحوار والتقارب خدمة للانسانية. من قادة العيش المشترك والوحدة الوطنية والحوار ودعائمهم، وتشهد له المؤتمرات التي كان يشارك فيها في العالم، ما له من دور مميز ومكانة مرموقة في هذا الإطار، ونحن أحوج ما نكون لأمثاله في لبنان والوطن العربي والإسلامي”.

وختم: “إزاء هذا المصاب الجلل، نتقدم الى المسلمين واللبنانيين كافة، ومن الإخوة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومن عائلة الفقيد ومحبيه بخالص التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه”.