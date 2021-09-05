لبنان | الراعي معزياً بقبلان: عوّضنا الله بأمثاله لخير لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 29 دقيقة

قدّم البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي باسمه وباسم الكنيسة المارونية “التعازي القلبية” للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بوفاة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان.

وقال الراعي: “إذ نشارككم الصلاة لراحة نفسه، فإنّا نذكر طيب علاقته ومودته تجاه الكرسي البطريركي وشخص البطريرك، ونؤكدّ انه كان قيمة مضافة روحية ووطنية”.

وختم: “عوّضنا الله بأمثاله لخير لبنان وحماية أصالة العيش المشترك، مصدر وحدته ورسالته وطيب عيشه بروح الاخوة الانسانية”.