لبنان | الراعي معزياً بقبلان: عوّضنا الله بأمثاله لخير لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ 29 دقيقة
البطريرك الراعي
قدّم البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي باسمه وباسم الكنيسة المارونية “التعازي القلبية” للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بوفاة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان.
وقال الراعي: “إذ نشارككم الصلاة لراحة نفسه، فإنّا نذكر طيب علاقته ومودته تجاه الكرسي البطريركي وشخص البطريرك، ونؤكدّ انه كان قيمة مضافة روحية ووطنية”.
وختم: “عوّضنا الله بأمثاله لخير لبنان وحماية أصالة العيش المشترك، مصدر وحدته ورسالته وطيب عيشه بروح الاخوة الانسانية”.