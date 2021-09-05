لبنان | بالصورة – إحراق سيارة متّهم بقتل ابن بلدة إيزال – الضنية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

أقدم مجهولون ليلاً، في بلدة إيزال قضاء الضنية، على إحراق سيارة رباعية الدفع تعود لشخص من آل عبجي من التابعية السورية اتهموه وشخصاً آخر من العائلة نفسها بقتل ابن البلدة علاء عبد الباقي رضوان طعناً بعد خلاف على أفضلية تعبئة البنزين على إحدى المحطات في البلدة.

ولقى الشاب “ع. ر.”، من بلدة إيزال – الضنية، حتفه خلال إشكال بين شبان على أفضليّة تعبئة سياراتهم بالوقود أمام إحدى محطات المحروقات في البلدة، تطور إلى عراك وتضارب بالسكاكين، حيث أُصيب رضوان بعدة طعنات نقل على أثرها إلى مركز الشمال الإستشفائي في زغرتا للمعالجة، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.

وتوجهت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادثة، فيما تعمل على ملاحقة مفتعلي الإشكال تمهيدا لتوقيفهم.