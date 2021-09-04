لبنان | إشكال على البنزين يوقع قتيلاً في بلدة إيزال الشمالية!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 35 دقيقة

وقع اشكال فردي بين مجموعة من الشبان من التابعية السورية وآخرين من بلدة إيزال، وذلك بسبب الأفضليّة على تعبئة الوقود أمام إحدى محطات الوقود في البلدة.

وتطوّر الإشكال إلى عراك وتضارب بالسكاكين وقد أُصيب الشاب “ع. رضوان” بعدة طعنات نقل على أثرها الى مستشفى الشمال زغرتا للمعالجة، وما لبث أن الفارق الحياة متأثراً بجراحه.

وعلى الفور، توجهت القوى الأمنية إلى المكان و فتحت تحقيقاً بالحادثة، فيما تعمل على ملاحقة مفتعلي الإشكال تمهيداً لتوقيفهم.