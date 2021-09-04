لبنان | ما الرابط بين رفع الدعم عن المحروقات والقدرة الشرائية للمواطنين؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار الخبير الإقتصادي ​وليد ابو سليمان​ في حديث تلفزيوني، أنه “في حالة رفع ​الدعم​ عن ​المحروقات​، فالاستهلاك سيتأثر بشكل كبير، وسنجد انه سيخف لأن القدرة الشرائية للمواطن ستضعف”، ولفت إلى أن “تداعيات رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع اسعار كافة المنتجات والسلع الغذائية”.

واوضح أبو سليمان أن “رفع الدعم يدفع ثمنه المواطن بالدرجة الأولى، بالاضافة الى المودع الذي لا يستطيع ان يسحب امواله من ​المصارف​ الا بالعملة المحلية”.