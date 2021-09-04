لبنان | إليكم آخر مستجدات كورونا في مستشفى الحريري الجامعي

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مستشفى رفيق الحريري الجامعي
أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بوجود حالة وفاة واحدة و17 حالة حرجة لديه.
وجاء في التقرير:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 474 فحصا.
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 45.
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 5.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1300 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17.
– حالات وفاة: 1.
وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182