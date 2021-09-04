لبنان | سليمان هارون: المستشفيات الجامعية تعاني اكثر من باقي المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 07:27 مساءً - منذ 43 دقيقة

أشار نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، في حديث تلفزيوني، أن “الازمة تطال كل المستشفيات، وهناك مستشفيات مدعومة من دول ومنظمات عالمية واستمراريتها مؤمنة”، لافتًا إلى أن “المستشفيات الجامعية تعاني من هجرة ممرضين اكثر من باقي المستشفيات، وايضًا تعاني من تقليص عدد الاسرة جراء الازمة الاقتصادية ونقص الكادر والمستلزمات”.

واوضح أن “التحديات مشتركة في جميع المستشفيات”، معتبرًا أن “كل الدعم الذي وضع على المستلزمات الطبية، مازال المواطن يدفع الفارق بالاضافة على ان عدد كبير من المستلزمات الحيوية غير موجود، وهي نتيجة الدعم الخاطئ”.