لبنان | عراجي: حذرنا من سياسة ​الدعم​ الخاطئة التي عززت ​التهريب

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كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 07:27 مساءً - منذ ساعتين
عاصم عراجي
اشار رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، في حديث تلفزيوني، إلى أن “قانون الدواء الذي يبحث في مجلس النواب، يلحظ تصنيع الدواء في لبنان ومراقبة جودته، ويلحظ تسعيرة الدواء كي لا يكون هناك فارق بين اسعار الدواء في لبنان والخارج”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يحارب الاحتكار”.
واوضح أن “القضاء يجب ان يصدر احكامه بموضوع المحتكرين، والمفروض على كل الجهات السياسية ان لا تتدخل، لان هذا الامر مرتبط بصحة الشعب”، معتبرًا أن “القطاع الصحي في شبه انهيار ولذلك لا يجب على السياسيين ان لا يضعوا اي غطاء على اي احد”.
ولفت إلى أن “حذرنا من سياسة الدعم الخاطئة التي عززت التهريب، ونحن كلجنة رفعنا الصوت عاليًا ولكن لم يستمع الينا احد”.