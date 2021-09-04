لبنان | عراجي: حذرنا من سياسة ​الدعم​ الخاطئة التي عززت ​التهريب

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 07:27 مساءً - منذ ساعتين

اشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​، النائب ​عاصم عراجي​، في حديث تلفزيوني، إلى أن “قانون ​الدواء​ الذي يبحث ​في مجلس النواب​، يلحظ تصنيع الدواء في ​لبنان​ ومراقبة جودته، ويلحظ تسعيرة الدواء كي لا يكون هناك فارق بين اسعار الدواء في لبنان والخارج”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يحارب الاحتكار”.

واوضح أن “​القضاء​ يجب ان يصدر احكامه بموضوع المحتكرين، والمفروض على كل الجهات السياسية ان لا تتدخل، لان هذا الامر مرتبط بصحة الشعب”، معتبرًا أن “​القطاع الصحي​ في شبه انهيار ولذلك لا يجب على السياسيين ان لا يضعوا اي غطاء على اي احد”.

ولفت إلى أن “حذرنا من سياسة ​الدعم​ الخاطئة التي عززت ​التهريب​، ونحن كلجنة رفعنا الصوت عاليًا ولكن لم يستمع الينا احد”.