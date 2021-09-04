لبنان | أهالي ضحايا المرفأ يلوّحون بالتصعيد: تحركات مفاجئة وموجعة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 07:27 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2021 6:41 مساءً

اعلن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت انه “بعد مرور 13 شهراً على الانفجار لا زال البعض ودون خجل يتلطى خلف الحصانات السياسية والطائفية دون مراعاة مشاعر عوائل الشهداء”.

وقال المتحدث باسم أهالي الضحايا خلال الوقفة الشهرية أمام المرفأ انه “يكفي استهتاراً واستخفافاً بقضيتنا والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كذبة كبيرة فما حصل في 4 آب جريمة موصوفة وليس خللاً وظيفياً”.

وأضاف “قررنا تنفيذ تحركات مفاجئة وموجعة سترونها في حينها كي لا يفكّر أحد بطمس أو تضييع قضيتنا ونجدد المطالبة بمثول الجميع أمام المحقق العدلي. وأبعدوا القضية عن السياسة والتسييس”.