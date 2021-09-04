اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | أهالي ضحايا المرفأ يلوّحون بالتصعيد: تحركات مفاجئة وموجعة!

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 07:27 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2021 6:41 مساءً

من اعتصام أهالي ضحايا تفجير المرفأ - ارشيفية

اعلن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت انه “بعد مرور 13 شهراً على الانفجار لا زال البعض ودون خجل يتلطى خلف الحصانات السياسية والطائفية دون مراعاة مشاعر عوائل الشهداء”.

وقال المتحدث باسم أهالي الضحايا خلال الوقفة الشهرية أمام المرفأ انه “يكفي استهتاراً واستخفافاً بقضيتنا والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كذبة كبيرة فما حصل في 4 آب جريمة موصوفة وليس خللاً وظيفياً”.

وأضاف “قررنا تنفيذ تحركات مفاجئة وموجعة سترونها في حينها كي لا يفكّر أحد بطمس أو تضييع قضيتنا ونجدد المطالبة بمثول الجميع أمام المحقق العدلي. وأبعدوا القضية عن السياسة والتسييس”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا