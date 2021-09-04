لبنان | الراعي عرض مع فرونتسكا التعاون بين لبنان والامم المتحدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 6 ثواني

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، الوضع العام والتعاون بين لبنان والامم المتحدة.

وقد أعربت فرونتسكا خلال اللقاء عن استغرابها من عدم مبالاة المسؤولين بحالة الشعب الذي يعاني جراء الوضع المعيشي الصعب، مؤكدة أنها “تتابع عظته كل أحد وأنه يتكلم باسم الشعب ويعبر عن معاناته”، لافتة الى أن “الامم المتحدة ستبقى دائما الى جانب لبنان”.

وعرضت للمساعدات التي قدمتها الامم المتحدة للبنان، آملة أن “تجري الانتخابات النيابية في موعدها ليتم سماع صوت الشعب اللبناني”.

بدوره، أثنى الراعي على المبادرات التي تقوم الامم المتحدة، آملا “المزيد من الدعم ليتمكن المواطن اللبناني من الصمود في وجه الازمات التي يعيشها”.

وقالت فرونتسكا بعد الزيارة: “أعرب عن امتناني للبطريرك بشارة الراعي على استضافتي في الديمان وعلى نقاش صريح للغاية حول الحاجة إلى حلول عاجلة في لبنان، وبخاصة من خلال تشكيل الحكومة. وأكدت له أن الأمم المتحدة ستواصل دعم لبنان. تلاقينا على أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها حتى يتم سماع صوت الشعب اللبناني وإعطائه المجال للتعبير عن رأيه”.