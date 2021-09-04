لبنان | 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عضوين بارزين في حزب الله

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2021 3:17 مساءً

عمّم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورتي محمد قاسم البزال وعلي قصير وكتب “يعتبر كل من محمد قاسم البزال وعلي قصير من رجال الأعمال الذين يساعدون في تمويل تنظيم حزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني خرقا للعقوبات المفروضة عليهم. إذا كان لديك معلومات عنهم، فقد تحصل على مكافأة. راسلنا عبر تلغرام أو سغنال أو واتساب.

1-202-294-1037+”.

وعرض البرنامج مكافأة مالية تصل الى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنهما.