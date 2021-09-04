لبنان | اقتحام مدرسة وسرقة محتوياتها!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أقدم مجهولون على اقتحام “مدرسة الرامة الرسمية” في منطقة وادي خالد الحدودية، وسرقوا الكثير من محتوياتها، بما في ذلك أعمدة الانارة على الطاقة الشمسية.

وادعت إدارة المدرسة ضد مجهول أمام مخفر درك وادي خالد.

وعلم لاحقاً، أن الاهالي عثروا لدى أحد تجار الخردة على بعض من هذه المسروقات، معترفاً بأنه اشتراها من أحد الاشخاص، المعروف بالاسم، فصادروها منه وسلموه مع المضبوطات الى المخفر الذي أعادها بدوره الى المدرسة.

وطالب أبناء البلدة الجهات الامنية المختصة بـ”متابعة التحقيق بجدية لكشف كامل ملابسات السرقة المتمثلة بالاعتداء على مؤسسة رسمية عامة وسرقتها، وكشف كل المشاركين في هذه العملية ومحاسبتهم واستعادة باقي المسروقات”.