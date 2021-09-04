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لبنان | الوفد الوزاري اللبناني عبَر الحدود اللبنانية السورية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

حدود المصنع

عبر الوفد الوزاري اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير المالية غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ​الحدود اللبنانية السورية​ عند نقطة المصنع، ويصل بعد قليل إلى ​جديدة يابوس​، حيث سيستقبله رسميا ​وزير الخارجية​ السوري فيصل المقداد، على أن يبحث في ​وزارة الخارجية السورية​ موضوع استجرار ​الغاز الطبيعي​ من ​مصر​ عبر ​الأردن​ وصولا إلى ​سوريا​ ولبنان واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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