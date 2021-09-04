لبنان | توقيف مروّج مخدّرات في النّبعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 44 دقيقة

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في محلة النبعة. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشّعبة الى تحديد هويته، ويدعى:

– ع. أ. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري)

بتاريخ 27-8-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كميناً محكماً في محلّة النّبعة، حيث تمكّنت من توقيفه – بالجرم المشهود- أثناء قيامه بترويج المخدّرات.

بتفتيشه، ضبطت بحوزته: ظرفين بداخلهما مادة حشيشة الكيف زنتهما /31،2/غ، سيجارة حشيشة، ومبلغ مالي وهاتف خليوي وبتفتيش منزله الكائن في المحلّة المذكورة، تمّ ضبط كمية أُخرى من مادة حشيشة الكيف.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتجارة وترويج المخدّرات، في محلة النبعة، لحسابه الخاص. وانّه يستحصل على المخدرات من داخل مخيم صبرا وشاتيلا. وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.