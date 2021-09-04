لبنان | هل لقاحات “فايزر” آمنة؟ هذا ما قاله البزري

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2021 10:29 صباحًا

طمأن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح عبد الرحمن البزري أن لقاحات فايزر المتوفرة في جميع مراكز التلقيح في لبنان آمنة.

وفي حديث إذاعي، أكد أن الشحنة التي سجّلت عوارض عند متلقيها تم سحبها من المراكز وهي محفوظة في مستودعات وزارة الصحة الى حين التأكد من سلامتها.

وأشار البزري الى أن وزارة الصحة تواصلت مع شركة فايزر ومع اللجان العالمية للتحقق من سلامة الشحنة، موضحاً أنه لم تسجل أي عوارض خارجة عن المألوف في صفوف المتلقين للقاح إنما تكررت ما استدعى خطوة استباقية رقابية من وزارة الصحة.

كما كشف عن أن جميع الذين عانوا من هذه العوارض هم بصحة جيّدة اليوم.