لبنان | تعديل إجراءات السفر من لبنان إلى كوبنهاغن ومدريد

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - سبتمبر - 2021 9:29 صباحًا

أعلنت دائرة العلاقات العامة – شركة طيران الشرق الأوسط في بيان انه عطفاً على القرار الصادر عن السلطات الدنماركية والاسبانية بعد تخفيض تصنيف لبنان لناحية انتشار وباء كورونا، يهم شركة طيران الشرق الاوسط أن تعلن عن تعديل اجراءات السفر من لبنان الى كل من كوبنهاغن ومدريد وفق ما يلي:

شروط الدخول الى كوبنهاغن اعتبارا من 4 أيلول 2021:

2021 يجب على جميع الركاب:

-حيازة نتيجة فحص PCR سلبية أجري قبل 72 ساعة من تاريخ الدخول كحد أقصى

– أو إجراء اختبار Antigen قبل 48 من تاريخ الدخول كحد أقصى.

– أو أن يكونواملقحين بالكامل منذ أكثر من 14 يوماً(شرط أن يكون اللقاح معترف به من قبل الوكالة الاوروبية للأدوية EMA) عندها يسمح لهم بالدخولالى الدنمارك دون فحص PCR بغض النظر عن هدف الزيارة.

اللقاحات المعترف بها من قبل الوكالة الاوروبية للأدويةهي: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen حتى في حال إجرائها خارج أوروبا.

شروط الدخول الى مدريد اعتبارا من 6 أيلول 2021:

-يسمح لحاملي تأشيرة (VISA) من نوع CType بالدخول الى اسبانيا شرط حيازة:

-شهادة تلقيح (جرعتين منذ ١٤ يوما على الأقل) أو سلبية 48 ساعة قبل موعد سفرهم وإذن خاص بالسفر من السفارة الاسبانية في لبنان PCR نتيجة فحص

-يسمح لمواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي وحاملي تأشيرة(VISA) من نوع DType دخول اسبانيا شرط حياذتهم على:

شهادة تلقيح (جرعتين منذ ١٤ يوما على الأقل) أو سلبية 48 ساعة قبل موعد سفرهم PCR نتيجة فحص

اللقاحات المعترف بها من قبلمنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي هي:Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Covishield and Sinovac-Coronavac.

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة:مركز الإتصالات MEA Call Center961-01-629999- [email protected] أو زيارة: www.mea.com.lb.