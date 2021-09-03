لبنان | اتحاد بلديات الدريب عقب مصادرة صهريج مازوت: هذا الأسلوب سيولد ردات فعل لا تحمد عقباها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2021 10:41 مساءً

أوضح اتحاد بلديات الدريب الغربي في محافظة عكار في بيان عقب مصادرة صهريج المازوت الخاص بقرى الاتحاد ليل امس في سهل عكار، أن “بعد الاجتماع الذي عقده رؤساء اتحادات بلديات عكار في حضور نواب المنطقة مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وفي حضور كل الضباط المعنيين، وبعد الاتفاق الذي… قضى بمواكبة القوة الضاربة في شعبة المعلومات لصهاريج المحروقات وبمؤازرة من الجيش اللبناني اذا لزم الأمر، فوجئنا مساء أمس بمصادرة بعض الخارجين عن القانون في سهل عكار الصهاريج المتجهة إلى القرى والبلدات المنكوبة نتيجة انفجار التليل وعلى أعين القوى الامنية”.

وحذر الاتحاد من مغبة الاستمرار بهذا الأسلوب المليشياوي بين ابناء المنطقة الواحدة… أن هذا الأسلوب سيولد ردات فعل لا تحمد عقباها”.

كما وحذر أن “هذا الأمر خطر للغاية، حيث لا أحد في مأمن منه، اذا لم تتخذ الدولة قرارا حاسما بتأمين العدالة المجتمعية والأمن على كل رقعة من هذا البلد. وهذا امر مطلوب اولا من قائد الجيش اللبناني ومن المدير العام لقوى الأمن الداخلي: لا تتركوا أهل عكار خزان الجيش وخزان الأجهزة الأمنية يشعرون انهم شعب خلقوا ليقدموا الدماء في سبيل وطنهم ويشهم و لا يكترث احد لشؤونهم وشجونهم”.