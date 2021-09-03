لبنان | مروان شربل: هناك صعوبة حاليًا في التأليف.. و أي مبادرة لبري لن يقبل بها عون

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أشار وزير الداخلية السابق، ​مروان شربل​ إلى انه “هناك صعوبة حاليًا في تأليف ​الحكومة​، والتصريحات المتضاربة تثبت هذا الشيء، وكأنه لا احد مهتم بأوجاع الناس”، لافتًا إلى أن “المسؤولية مشتركة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وهناك خلاف على مقايضات تؤدي الى تأخر التشكيل”.

وأوضح شربل في حديث تلفزيوني أنه “كان هناك فرصة لتحويل الدولة الى دولة مدنية بعد انتهاء الحرب اللبنانية، ولكن للاسف الامور جنحت نحو الاصطفافات الطائفية، ونحن لم نعرف كيفية وضع نظام جديد وتعديل النظام اصبح صعب”. وكشف أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ اخبرني انه لن يرفع الدعم، ويبدو أن رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ ينتظر من سيرفع الدعم كي لا تحصل مناوشات ومظاهرات في عهد حكومته”.

ولفت إلى أن “ميقاتي ملتزم بالاتفاق مع نادي رؤساء الحكومات السابقين قبل تكليفه”، معتبرًا أنه “بالنسبة لرئيس الجمهورية هذه اخر حكومة واخر تكليف، وهو في نهاية عهده يرغب بانهائه بنجاح معين”.

وعن العلاقة بين رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، اوضح شربل أن “اي مبادرة لبري لن يقبل بها الرئيس عون بسبب سوء العلاقة بين الرجليّن، معتبرًا أن “الخلافات السياسة اوصلتنا الى طوابير البنزين والدواء، وهي المشكلة”.