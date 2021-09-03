لبنان | جوزف ابن زحلة مفقود منذ الثلاثاء الماضي.. وعائلته تناشد!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت عائلة المواطن الزحلي جوزف حبيب، عن “فقدان الاتصال به، منذ منتصف ليل الثلاثاء الماضي، في ظروف لاتزال غامضة، لاسيما بعد العثور في اليوم التالي اي الاربعاء الماضي، على سيارته مركونة على الطريق الدولية في تعنايل”.

وناشدت العائلة، بعد ثلاثة ايام على اختفاء ابنها جوزف وهو في العقد السادس من العمر، “كل الاجهزة الامنية والعسكرية والفعاليات تكثيف الجهود لمعرفة مصيره، لاسيما انه يعاني من امراض مزمنة ويداوم على دواء مسيل للدم”، وفق ما اعلن شقيقه توفيق الذي اكد ان شقيقه “ليس لديه اية مشاكل مع احد وهو موظف في احد المؤسسات الزحلية”، متمنياً على “من يستطيع اعطاءنا اية تفاصيل او شاهده الاتصال بعائلته”، مشيرا الى ان “الادلة الجنائية حضرت وقامت بعملها في رفع البصمات عن سيارته وننتظر الاجابات”.

وناشدت والدته جوزفين “كل الناس مساعدتها على عودة ابنها الذي شاهدته عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وخرج وحتى اليوم لا نعرف مصيره”.