لبنان | وفد لبناني رسمي يزور سوريا لبحث خطة استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

ينطلق غداً وفد من حكومة تصريف الأعمال في زيارة رسمية إلى سوريا لبحث خطة استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر الأراضي السورية.

بوحسب ما أعلنت وزارة إعلام النظام السوري، فإن وزير الخارجية، فيصل المقداد، سيستقبل السبت عند معبر المصنع – جديدة يابوس الحدودي الوفد اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال، وزيرة الدفاع والخارجية، زينة عكر، ووزير المالية، غازي وزني، ووزير الطاقة، ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول لبناني أن الوفد برئاسة عكر سيناقش الخطة التي سيتم بموجبها توفير كميات من الغاز المصري للأردن، تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء، لوضعها في الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

كما أوضح مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية لوكالة “فرانس برس” أن زيارة السبت “تندرج في إطار التأكد من قدرة الدولة السورية على السير بمشروع” استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا وصولا إلى شمال لبنان.

وأشار إلى أنه من المتوقع “إعادة إحياء” اتفاقية موقعة في العام 2009 تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.