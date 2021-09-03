لبنان | على أي سعر سيتم احتساب الأموال الدولية المحولة إلى وزارة التربية؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

زار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يرافقه المدير العام للتربية فادي يرق، ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، في حضور رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، وتم البحث في الاستعدادات للعودة إلى الدراسة والعمل على تأمين مقومات العودة.

وطلب المجذوب “اعتبار الأموال الدولية التي يتم تحويلها إلى التربية بمثابة دولار طازج”، فأوضح سلامة أنه “سيتم صرفها بالليرة اللبنانية بحسب منصة صيرفة”.

ثم طلب وزير التربية من جمعية المصارف “رفع سقف السحوبات الشهرية للأساتذة والمدارس الرسمية والخاصة”، فوعدت الجمعية بدرس الطلب.

كذلك طلب المجذوب “عدم تسكير حسابات الأساتذة لدى المصارف خصوصا التي لا تشهد حركة”، فوعدت الجمعية بمتابعة الأمر.