لبنان | اجتماع في السراي ناقش سبل تأمين البنزين للطواقم الصحية والاعلامية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد اجتماع امس في السرايا الحكومي ضم إلى نقيب الأطباء في بيروت البروفسور شرف أبو شرف، مستشار رئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، للغرفة الامنية حسين القعفراني، المديرة العامة للنفط اورور فغالي، نقيب المحررين جوزف القصيفي.

ناقش المجتمعون الحلول العملية لتخفيف معاناة الطواقم الصحية والاعلامية، وتسهيل عملهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

أفادنا السيد القعفراني استحالة تأمين الحماية العسكرية بسبب قلة العدد والمهمات الحدودية، وإمكانات القوى الامنية ايضا محدودة، ولمحطات الوقود ادارات مستقلة وبامكانها عدم التقيد بالتعاميم.

لذلك تشجع ‏اللجنة الأمنية المشتركة على تعاقد المستشفيات مباشرة مع المحطات القريبة منها بدوام خاص و محدد يوميا في الأسبوع، كما يحصل حاليا، وتتمنى المضي قدما بالخطوات الناجحة التي قدمتها بعض البلديات وبعض المحطات في كافة المناطق كافة : كورال، الجية، صيدا، صور، جزين، سبلين، جبيل، براكس فرن الشباك وغيرها.

‏وتتمنى اللجنة‏ على النقابات الصحية، (‏الأطباء، الممرضات والممرضين، أطباء الأسنان، الصيادلة، المعالجين الفيزيائيين، العاملين في المراكز الصحية والاستشفائية ) البدء بمرحلة اختبارية ‏ضمن نطاق منطقة بيروت الكبرى، ‏اذ تخصص اللجنة محطة وقود Medco في الحازمية لصاحبها الدكتور جورج براكس، فقط للطواقم الصحية ضمن هذه المنطقة، يوميا من 8:00 صباحا حتى ال 5:00 بعد الظهر.

كما تتمنى على النقابات الصحية خلق منصة خاصة بهم‏ عبر مكتب المعلوماتية في كل نقابة ‏لتحاشي ‏زحمة السيارات، والتواصل مع السيد القعفراني بشان التفاصيل، ‏على أن تعمم هذه التجربة في حال نجاحها على المناطق اللبنانية كافة.

يبدو أن ازمة البنزين قد تطول لما بعد رفع الدعم الآتي في أواخر هذا الشهر. لذا ‏نأمل أن يكون هذا الاقتراح عملي وبداية حل يسهل عمل الجميع.

علما ان نقابة الاطباء تعمل جاهدة مع بعض المحطات لايجاد حلول للمناطق اللبنانية كافة مع العلم ان المشكل الامني اي تأمين الحماية يبقى الاساس .