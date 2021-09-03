لبنان | توضيح من قوى الأمن حول حادثة إطلاق النار وسط بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها أن:

“ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول عملية اغتيال في وسط بيروت بالقرب من أحد المطاعم هو عار عن الصحة، إذ بنتيجة المتابعة الأولية تبيّن أن اشكالا فردياً قد حصل بين صاحب مطعم وأحد الروّأد ومن يرافقه، حيث قام أحد منهم بإطلاق النار من سلاح حربي باتجاه الأول الذي أصيب في رجله وفرّوا الى جهة مجهولة. نقل المصاب الى المستشفى للمعالجة والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.