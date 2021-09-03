لبنان | انتشال جثة شاب من الجنسية السورية وإنقاذ آخرَين داخل سفينة في مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2021 6:50 مساءً

أنقذ عناصر الدفاع المدني اللبناني عاملين سوريين من داخل سفينة راسية عند مرفأ بيروت، الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، اثر تعرضهما لانبعاثات غازية مصدرها مخزن لعلف المواشي في أسفل السفينة، حيث تسربت المياه الى المواد المخزنة من احد النوافذ، بحسب البيان.

وقد حاول 3 من العمال إقفال النافذة عند ملاحظتهم تسرب المياه الى الداخل اثر ميول السفينة لما يقارب الستين درجة.

وقد فقدوا الوعي اثر تنشق الغازات وتم إنقاذ اثنين منهم إلا أن الثالث فارق الحياة على الفور فعمل عناصر الدفاع المدني على سحب الجثة من الداخل.

واشار البيان الى أن العناصر تولوا تأمين السلامة العامة على متن السفينة والتأكيد على كافة المتواجدين حول ضرورة الاستعانة بعناصر الدفاع المدني عند رغبتهم بدخول السفينة لاي سبب كان، كما تولت جهات اخرى نقل المصابين والجثة الى المستشفى وذلك بعد حضور الاجهزة المعنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.