لبنان | إحياء لذكرى الطفل أيزاك أولرز.. السفارة الأسترالية دشنت أرجوحة في متحف سرسق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السفارة الأسترالية في بيان، أن “السفيرة الأسترالية ريبيكا غريندلاي دشنت اليوم أرجوحة في ساحة متحف سرسق، إحياء لذكرى الأوسترالي أيزاك أولرز، وهو إبن سارة كوبلاند وكريغ أولرز البالغ من العمر سنتين وقد خسر حياته في انفجار 4 آب. وقد شاركت عائلات ضحايا الانفجار الآخرين في هذه المناسبة، بينما تابعت سارة كوبلاند وكريغ أولرز وأفراد عائلتهما الآخرين المجريات بالبث المباشر من أستراليا”.

وفي هذا السياق، قالت السفيرة غريندلاي: “كان أيزاك يحب اللعب في هذه الباحة، والآن، ولسنوات طوال سيضحك عدد لا يحصى من الأطفال ويلعبون في هذه الباحة”، وأعربت عن تضامنها “مع اللبنانيين الذين يواجهون أزمات متعددة”، وقدمت تعازيها “لجميع عائلات ضحايا انفجار المرفأ”.

أما سارة كوبلاند وكريغ أولرز، فشكرا في رسالتهما المسجلة مسبقا متحف سرسق والسفارة الأوسترالية على تركيب الأرجوحة، وقالا: “نأمل أن يتعرف زوار المتحف الكثر على اسم أيزاك ويتوقفوا لبرهة ويفكروا بسلام بابننا اللطيف”.

ولفتت السفارة الى أن “هذه الأرجوحة متاحة لجميع الأطفال في ساحة متحف سرسق، شارع مطرانية الروم الأرثوذكس الأشرفية – بيروت”.