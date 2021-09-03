لبنان | أبو كسم: سنساند الأهل وفقا لمقتضيات الظروف الراهنة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 35 ثانية

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2021 5:08 مساءً

اكد الرئيس الجديد لمدرسة مار مارون – بيت الدين الأب عبده أبو كسم، خلال اجتماع عقد في المطرانية المارونية ببيت الدين، بمشاركة أهالي تلامذة المدرسة، مديرة الدروس ربيعة أبو كسم وأعضاء الهيئة التعليمية، “أهمية انطلاق العام الدراسي رغم الصعوبات المالية والاقتصادية التي تعاني منها المدارس والأهل على السواء”، وقال: “إن المطرانية المارونية في الشوف ستساند الأهل لتأمين التعليم لأبنائهم بالطريقة المناسبة، وفقا لمقتضيات الظروف الراهنة، والتي ستستجد في الشهر المقبل بعد رفع الدعم عن مادتي البنزين والمازوت”.

واشار الى أن “مدرسة مار مارون في بيت الدين لن تزيد أقساطها عملا بتوجيهات سيادة المطران مارون العمار، وستكون هناك تسهيلات في ما يخص تبادل الكتب وتقديم جزء من القرطاسية”، على ان تبدأ الدروس في 23 أيلول الحالي بعدما بدأ التسجيل منذ أول الشهر.