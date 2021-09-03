لبنان | عقيص عن قضية الصقر: تطبيق العدالة يجب ان يكون بالتساوي بين كل اللبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 36 دقيقة

قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص في مؤتمر صحافي “اللي بيتو من قزاز ما في يراشق العالم بالحجار” ومن يطعن بقانون الشراء العام لا يمكنه إعطاء عظات بالفساد والاصلاح”، مضيفا ” منذ بدء الحديث عن ضبط كميات من المحروقات تعود لابراهيم الصقر كان موقف القوات واضحاً بأنه لا يغطي أحداً ولا يتدخّل ولا يعرقل سير العدالة وأتحدّى أي قاضٍ في زحلة وأي رئيس جهاز أمني أنني تدخّلت أو ضغطت في موضوع الصقر من قريب أو من بعيد”.

واردف عقيص: العدالة يجب أن تكون متساوية بين جميع اللبنانيين وإذا كانت العدالة انتقائية واستنسابية فهي تصبح غبناً وتتحول إلى استهداف سياسي ولسنا ضد أي إجراء يتخذ بالقانون ضد ابراهيم الصقر أو سواه لكننا ضد أن تتحول الحملة الى حملة سياسية تستهدف القوات ويشارك فيها قضاة وأجهزة أمنية”، قائلا “عقيص: هناك تاجر في الشمال ضبط لديه 5 مليون ليتر من المحروقات وكل ما تم اتخاذه بحقه هو التوقيع على تعهد بأنه سيوزع الكمية على محطات الشمال فقط”.

وناشد “مجلس القضاء الأعلى أن يضع يده على النيابات العامة في لبنان ونطالب بتوزيع المحروقات على محطات قضاء زحلة في البداية ولا تحرموا زحلة من المحروقات التي تضبط في المنطقة”. وتابع “سنراقب ما يجري في منزل الصقر وأدعو مطارنة زحلة وأهلها ليعتبروا أنّ ما يجري ليس استهدافاً لشخص ارتكب مخالفة أو جرم وهذه الصرخة اليوم أوجهها الى رئيس الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب أن يوقفوا مسلسل القهر على زحلة تحت شعار “ملاحقة ابراهيم الصقر”