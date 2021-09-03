لبنان | عكر تتفقد مراكز قطاع الليطاني للجيش: معالجة مشكلات الطبابة والتعليم والنقل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر خلال تفقدها عددا من ألوية ومراكز قطاع الليطاني التابعة للجيش اللبناني، وبعد استماعها إلى مطالب العسكريين ومشاكلهم أن “العمل جار على معالجة المشكلات المتعلقة بالطبابة والتعليم والتنقل”.

وطمأنت الضباط والعسكريين إلى أن “حلولا أصبحت جاهزة ويتم العمل على حل المشاكل الأخرى”.

وقالت: “سنبقى دائما بجانبكم من أجل دعمكم وحفظ كرامتكم وتأمين ما يلزم لكم ولعائلاتكم في ظل الأزمة الراهنة”.