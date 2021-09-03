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لبنان | عكر تتفقد مراكز قطاع الليطاني للجيش: معالجة مشكلات الطبابة والتعليم والنقل

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

عكر

أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر خلال تفقدها عددا من ألوية ومراكز قطاع الليطاني التابعة للجيش اللبناني، وبعد استماعها إلى مطالب العسكريين ومشاكلهم أن “العمل جار على معالجة المشكلات المتعلقة بالطبابة والتعليم والتنقل”.

وطمأنت الضباط والعسكريين إلى أن “حلولا أصبحت جاهزة ويتم العمل على حل المشاكل الأخرى”.

وقالت: “سنبقى دائما بجانبكم من أجل دعمكم وحفظ كرامتكم وتأمين ما يلزم لكم ولعائلاتكم في ظل الأزمة الراهنة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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