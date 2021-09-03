لبنان | فيديو لموظفي مديرية النفط يسحبون البنزين من مستودع مارون صقر في زحلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2021 4:05 مساءً

قبل صدور اي قرار قضائي، داهمت مديرية النفط صباح اليوم مستودع مارون الصقر في زحلة الذي يحتوي على مليون و٢٠٠ الف ليتر بمؤازرة القوى الضاربة التابعة للقوى الامنية.

ولوحظ ان المداهمة هدفها الاستيلاء وسحب الكميات وارسالها الى الزهراني فيما كان يعتقد ان الهدف هو فحص هذه المواد.

يذكر ان مارون الصقر اوقف البارحة بمذكرة توقيف صدرت عن القاضية اماني سلامه ومصادر قانونية اشارت الى ان القاضية سلامة تقدمت بشكوى ضد مارون الصقر ويوسف السيد بنفس التهمة وحين قدم وكلاء الصقر بطلب استئناف من الهيئة الاتهامية رفض طلب صقر وتم قبول طلب السيد المدعوم من تيار المستقبل.

اما ابراهيم الصقر، فتم تحديد جلسة لوكلائه لتقديم الدفوع الشكلية في ٣٠ ايلول.