لبنان | المهلة الحكومية حتى الثلاثاء وإلا “الفراغ القاتل”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أكدت مصادر مطلعة على عملية تأليف الحكومة أنه في حال أعطيت حقيبة الاقتصاد لرئيس الجمهورية ميشال عون فهي ستكون في مجال المقايضة أي ستؤخذ منه حقيبة أخرى.

واشارت المصادر الى ان المعنيّين بعملية تشكيل الحكومة وضعوا مهلة ضمنية حتى يوم الثلاثاء وبالتالي إذا لم تولد الحكومة حتى الثلاثاء فهذا يعني أننا سنكون أمام فراغ قاتل.

ولفتت المعلومات الى ان اللواء عباس ابراهيم لا يزال يعمل على خط الوساطة في الملف الحكومي وقال انه ليس أمامنا سوى الصبر.