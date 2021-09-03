اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | المهلة الحكومية حتى الثلاثاء وإلا “الفراغ القاتل”

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

الحكومة لبنان

أكدت مصادر مطلعة على عملية تأليف الحكومة أنه في حال أعطيت حقيبة الاقتصاد لرئيس الجمهورية ميشال عون فهي ستكون في مجال المقايضة أي ستؤخذ منه حقيبة أخرى.

واشارت المصادر الى ان المعنيّين بعملية تشكيل الحكومة وضعوا مهلة ضمنية حتى يوم الثلاثاء وبالتالي إذا لم تولد الحكومة حتى الثلاثاء فهذا يعني أننا سنكون أمام فراغ قاتل.

ولفتت المعلومات الى ان اللواء عباس ابراهيم لا يزال يعمل على خط الوساطة في الملف الحكومي وقال انه ليس أمامنا سوى الصبر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا