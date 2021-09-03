لبنان | طوابير أمام الأفران الإثنين.. الخبز بالسوق السوداء؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد نقيب أصحاب الأفران في الشمال طارق المير أنه اتصل بشركات المازوت وقالت إنها لا تملك المادة، وطلب من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة رفع الدعم عن المازوت.

وأفاد المير في حديث تلفزيوني بأنه الإثنين سيكون هناك طوابير أمام الأفران ورغيف الخبز سيباع في السوق السوداء.

هذا ويعاني لبنان من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

وتراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار الكهربائي، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا في بعض المناطق. ولم تعد المولدات الخاصة، على وقع شح الوقود، قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها بدورها إلى التقنين.