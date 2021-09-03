لبنان | رعاية رسمية غير مسبوقة لانقاذ سفينة لبنانية مقرصنة في اندونيسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - في زمن توالد الازمات في مختلف وجوه حياة اللبنانيين قدمت وزارتي الخارجية والعدل في الايام القليلة الماضية نموذجا جديدا ومميزا في حماية مصالح اللبنانيين المهددة في الخارج من خلال الإهتمام بمصير السفينة “سنيحة – س” التي وضعت مجموعة من القراصنة الاندونيسيين يدها عليها بالقوة نتيجة تزوير مستندات ومراسلات محلية ودولية اثناء رسوها في ميناء باتام الاندونيسي حيث كانت تخضع لعملية صيانة دورية لها بتواطوء مفضوح بين شبكة من الارهابيين المعروفين بالاسم والعاملين ما بين اندونيسيا وبناما من اجل انقاذها واستعادتها الى مالكيها اللبنانيين وتامين ابحارها من حوض الصيانة في الميناء.

في وزارة العدل

وفي المعلومات ان وفدا ضم مالك السفينة والناطق الرسمي باسم الشركة المالكة رائف شرف الدين ووكيله القانوني في بيروت المحامي انطوان فرنسيس وممثل عن العاملين في الشركة قد زار وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم وسلمها مذكرة تفصيلية تشرح معاناتهم مع مجموعة الارهابيين القراصنة الذين وضعوا يدهم على السفينة ومنعوها من ابحارها مرتين خارج الميناء. كما سلموها مجموعة من الوثائق التي تكشف تواطوءا واضحا بين القراصنة وبعض المسؤولين في الشرطة لمنع تنفيذ سلسلة قرارات قضائية وادارية وجمركية تسهل خروجها الى العمل من جديد بعد الانتهاء من اعمال الصيانة. كما قدموا لها معلومات تفصيلية تتصل باسماء اعضاء مجموعة القراصنة الذين صدرت باحكامهم قرارات قضائية تدينهم ولم تنفذ حتى اليوم واسماء المسؤولين المشتبه بتورطهم في العملية .

وفي اللقاء وبعدما ابدت تفهما لمطالب الوفد وعدت الوزيرة نجم بالقيام بالاتصالات اللازمة والطلب من النيابة العامة التمييزية التدخل والقيام بالاجراءآت المطلوبة لدى منظمة الانتربول لمتابعة القضية وملاحقة المذكرات الصادرة بحق الارهابيين والعمل لدى السلطات الاندونيسية على تنفيذها حماية لمصالح اللبنانيين وتامينا للافراج عن السفينة لاستعادة العائلات اللبنانية مواردها المعيشية. وفي وزارة الخارجية.

وفي وزارة الخارجية قصد الوفد مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية السفير فاسكين كافلاكيان وناقشا معا مصير المذكرة التي رفعها شرف الدين باسم الشركة المالكة للسفينة طالبا تدخل سفير لبنان لديها لابلاغ المراجع المعنية بالطرق ولفت النظر الى المخالفات المرتكبة للقوانين الدولية الخاصة بالابحار وحركة الملاحة الدولية والعمل لاتمام تنفيذ القرارات الصادرة بتحرير السفينة من خاطفيها.

وابلغ السفير الوفد بانه رفع نسخة من مذكرة الشركة اللبنانية الى السفارة الاندونيسية في بيروت طالبا اليها ابلاغ حكومة بلادهم بالقضية والتدخل لحلها، كما احال باليريد الديبلوماسي نسخة عنها الى السفير اللبناني في اندونيسيا من اجل التدخل لدى السلطات المركزية لابلاغها بإدانة لبنان للعملية الارهابية وضرورة انهاء عملية القرصنة الجارية في ميناء باتام وضرورة تطبيق القرارات التي تسمح باستعادة السفينة لحركتها الملاحية خارج المياه الاندونيسية.

وبعد مراجعة نائبة رئيس الحكومة وزيرة الخارجية زينة عكر اذنت باستدعاء السفير الاندونيسي في بيروت في اسرع وقت ممكن لملاحقة القضية. ولا سيما ان اندونيسيا هي عضو بكامل المواصفات في المنظمة البحرية الدولية (IMO) وهي وكالة خاصة تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن تطبيق وضمان سلامة وأمن الشحن البحري، وهي ملزمة بأداء واجباتها لحماية العاملين في هذا القطاع.

وكان اصحاب السفينة ومعهم مجموعة كبيرة من عائلات اللبنانيين العاملين على متنها قد تظاهروا في 20 آب الماضي امام مبنى السفارة الاندونيسية في بعبدا رفضا للظلم اللاحق بهم وناشدوا رئيس الجمهورية السيد جوكووي ويدودو التدخل الفوري ولنع هؤلاء المجرمين من التمادي في محاولة سرقة سفينتهم ووقف كل دعم يتلقونه من السلطات المحلية للمضي في ممارساتهم غير القانونية. فهم على ثقة بصدقية الرئيس الاندونيسي ان وصلت المعلومات الصحيحة اليه ليبني قراره بالتدخل لوقف ما يجري وقد عرف ببذل الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة فبلاده تلتزم بالمواثيق الدولية وقوانين الملاحة البحرية وبمكافحة الارهاب

بيان من مالكي شركة Mv Seniha-S “Bulk BlackSea Inc.”

يمثلها السيد رائف شرف الدين – لبناني

مدير العمليات والوكيل القانوني والناطق الرسمي باسم الشركة.

بيروت ، 19 آب 2021

كلمة شرف الدين امام المتظاهرين

وامام المتظاهرين في باحة السفارة الاندونيسية تحدث مدير العمليات والوكيل القانوني والناطق الرسمي باسم الشركة مالكة السفينة المقرصنة رائف شرف الدين فقال:

حتى اليوم، مرت خمس سنوات امضيناها أنا وشركائي ومعنا عشرات العائلات اللبنانية والموظفين والعاملين في مؤسستنا وعلى متن الباخرة في اصعب الظروف المعيشية والنفسية. لقد عبرنا الايام والليالي الطوال نخوض صراعا قاسيا غير مسبوق مع اخطر مظهر من مظاهر الصراع، مع ظاهرة إساءة استخدام السلطة في إندونيسيا حيث تمكنت مجموعة من القراصنة الذين امتهنوا وضع اليد على ممتلكات ومقتنيات الغير دون وجه حق. ولم تنفع كل القرارات الادارية والجمركية والقضائية والوزارية من وقف عملية الاستيلاء على سفينتنا التي التزمت بكامل الموجبات التي تضمن ابحارها من ميناء باتام بعلمها الاجنبي المرفوع فوقها وتحمل اسم سينيها – سي.

اننا نجتمع هنا اليوم على ارض لبنانية واندونيسية طالما اننا في باحة السفارة الاندونيسية لنوجه باسمنا وباسم هؤلاء المجتمعين الغاضبين هنا لنوجه رسالة حاسمة وقوية إلى السلطات الإندونيسية، وفي مقدمها ما يمثله فخامة الرئيس الاندونيسي جوكووي ويدودو من تقدير واحترام لدينا، لندعوه بثقة عالية وبحزم للتدخل شخصيا لتطبيق قوانين بلاده وبما التزمت به من اتفاقيات ومعاهدات دولية لوقف المهزلة الجارية في مرفأ باتام. وهي خطوة لا تكون كاملة ما لم يصر على تطبيق القانون وسلسلة الأحكام الصادرة عن كل المراجع الاندونيسية المعنية والهادفة الى إعادة السفينة الى اصحابها، والقبض على مجموعة القراصنة الارهابيين الفارين من وجه العدالة الذين احتلوا وخطفوا سفينتنا ويحتفظون بها بالقوة القاهرة والظالمة على مدى السنوات الخمس الماضية.

إننا نراهن على صدقية الرئيس الاندونيسي وحرصه على سمعة بلاده والتزاماتها الدولية فهي عضو بكامل المواصفات في المنظمة البحرية الدولية (IMO) وهي وكالة خاصة تابعة للأمم المتحدة ومسؤولة عن تطبيق وضمان سلامة وأمن الشحن البحري، وهي ملزمة بأداء واجباتها لحمايتنا. كلنا نعرف ان القرصنة هي من اخطر وجوه الإرهاب الدولي ومن المهم جدا ان تشاركنا السلطات الاندونيسية هذا الشعور لتواجه معنا بقوة القانون، الإرهاب الدولي والارهابيين، ومن المهم جدا للسلطات الإندونيسية أن تأخذ هذه القضية بجدية فتضع حداً لهؤلاء القراصنة الذين شوهوا سمعتها وصدقيتها الدولية. اليوم دورنا وغدا ربما سيكون دور غيرنا من جنسيات مختلفة فهل من المقبول ان يستمر هذا الواقع الخطير.

إننا نتوجه الى المراجع اللبنانية والاندونيسية الممثلين في سفارتهم في بيروت ان كل ما نطلبه هو تحرير سفينتنا من مغتصبيها في أسرع وقت ممكن، لأن هذا الحادث يؤثر على صورة إندونيسيا في حالة توقف الشحن البحري الى موانئها.

وبالمناسبة، لن نستكين وسنتحرك بقوة لأننا لن نتنازل أبدًا عن حقنا بالإفراج الفوري عن ممتلكاتنا لأنها مصدر دخلنا ودخل عشرات العائلات.

ولذلك ، كلمة اخيرة ومختصرة، فإننا نناشد رئيس جمهورية إندونيسيا السيد جوكووي ويدودو التدخل الفوري ومنع هؤلاء المجرمين من سرقة سفينتنا ووقف كل دعم يتلقاه هؤلاء القراصنة الارهابيين من السلطات المحلية.