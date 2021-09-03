لبنان | ضبط كمية كبيرة من مادتي المازوت والبنزين في الشويفات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام أشخاص عدة بتعبئة مادتي المازوت والبنزين -بواسطة “غالونات”- من محطات في مدينة الشويفات، ومن ثم بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

نتيجة للمتابعة الفورية، والتحريات المكثفة التي أجرتها هذه المفرزة، تمكنت إحدى دورياتها بتاريخ 2-9-2021، من ضبط ما يقارب الـ /1400/ ليتر من المادتين المذكورتين، معبأة في “غالونات بلاستيكية” سعة /10/ ليترات، وذلك في داخل مقهى عائد لأحدهم.

تم تسليم المضبوطات الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.