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لبنان | ضبط كمية كبيرة من مادتي المازوت والبنزين في الشويفات

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

الشويفات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام أشخاص عدة بتعبئة مادتي المازوت والبنزين -بواسطة “غالونات”- من محطات في مدينة الشويفات، ومن ثم بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

نتيجة للمتابعة الفورية، والتحريات المكثفة التي أجرتها هذه المفرزة، تمكنت إحدى دورياتها بتاريخ 2-9-2021، من ضبط ما يقارب الـ /1400/ ليتر من المادتين المذكورتين، معبأة في “غالونات بلاستيكية” سعة /10/ ليترات، وذلك في داخل مقهى عائد لأحدهم.
تم تسليم المضبوطات الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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