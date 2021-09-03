لبنان | منشآت نفط الزهراني تحضر لسحب مخزون البنزين المصادر من خزانات مارون الصقر في حوش الأمراء

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

بدأت منشآت نفط الزهراني وبمؤازرة القوة الضاربة في فرع المعلومات بتحضير الارضية لسحب مخزون البنزين المصادر من خزانات مارون الصقر في حوش الأمراء في زحلة بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية.

وضربت طوقاً أمنياً كبيراً وعلى رقعة جغرافية واسعة في المكان نظراً لحساسية وخطورة الموضوع، وتفادياً لوقوع اي كارثة وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

في المقابل، كشفت معلومات صحفية عن انه تم توقيف مارون الصقر شقيق إبراهيم الصقر على خلفية خزانات البنزين التي ضبطت اليوم.

يذكر أنه اعلنت قوى الأمن الداخلي بتغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” ان شعبة المعلومات ضبطت 38 خزاناً ممتلئاً تُقدر سِعة كلّ خزّان بحوالى 50 ألف ليتر من مادّة البنزين في زحلة، عائدة لأحد أصحاب محطات المحروقات.

وقد تم تكليف وزارة الطاقة لسحب هذه الكميّة بالطّرق الآمنة وبيعها لصالح خزينة الدّولة، بناءً لتعميم النيابة العامّة التمييزيّة.

بدوره غرد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” قائلاً: ” لا جريمة من دون مجرم… ولا بضاعة مُحتكرة من دون مُحتكر.. مصادر وزارة الداخلية تؤكد أن المحتكر هو إبراهيم الصقر.. وعليه، من واجب القضاء توقيفه والادعاء عليه بأشد المواد القانونية..”.