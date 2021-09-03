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لبنان | سفينة ثانية محملة بالوقود غادرت إيران نحو لبنان

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2021 11:25 صباحًا

الوقود الإيراني

الوقود الإيراني

أكد موقع تانر تراكرز أن سفينة ثانية محملة بالوقود غادرت إيران نحو لبنان.

في المقابل، اشترط وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان يشترط طلباً حكومياً لإرسال الوقود إلى لبنان وبيعه.

من جهة أخرى، أعلن سفير إيران في لبنان، محمد جواد فيروزنيا، في حديث تلفزيوني أن سفينة الوقود الإيرانية المتوجهة إلى لبنان ستصل قريبا، لافتا إلى أن “هذه العملية أظهرت أن طهران لن تسمح بتحقيق سياسة العقوبات والحصار الأميركي”.

وشدد السفير الإيراني على “أننا لن نسمح بسياسة تجويع الشعوب وسياسة الحصار والعقوبات الظالمة غير القانونية من قبل الأميركيين، ولن نسمح لأي جهة اقليمية ودولية أن تمنع عملية نقل الوقود، كما أن هناك بواخر أخرى على الطريق”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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