لبنان | إيران تشترط طلباً حكومياً لإرسال الوقود إلى لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2021 11:26 صباحًا

اشترط وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان يشترط طلباً حكومياً لإرسال الوقود إلى لبنان وبيعه.

من جهة أخرى، أعلن سفير إيران في لبنان، محمد جواد فيروزنيا، في حديث تلفزيوني أن سفينة الوقود الإيرانية المتوجهة إلى لبنان ستصل قريبا، لافتا إلى أن “هذه العملية أظهرت أن طهران لن تسمح بتحقيق سياسة العقوبات والحصار الأميركي”.

وشدد السفير الإيراني على “أننا لن نسمح بسياسة تجويع الشعوب وسياسة الحصار والعقوبات الظالمة غير القانونية من قبل الأميركيين، ولن نسمح لأي جهة اقليمية ودولية أن تمنع عملية نقل الوقود، كما أن هناك بواخر أخرى على الطريق”.

وأضاف: “اقترحنا حل مشكلة الكهرباء على الحكومة اللبنانية في مراحل مختلفة”، مبينا أن تجربة الأشغال والكهرباء والبنى التحتية موجودة بالنسبة لأداء الشركات الإيرانية في إعادة الاعمار(في لبنان) بعد حرب تموز 2006”.

وختم سفير ايران بالقول: “نأمل أن تفتح الطريق أمام الأدوية الايرانية نظرا للظروف الصعبة للمستشفيات في لبنان وحاجات الناس للدواء”، مشيرا إلى أن طهران “أعلنت أيضا استعدادها لمساعدة الجيش اللبناني، لكن يبدو أن طرفا معنيا يمنع الحكومة اللبنانية من قبول هذه المقترحات”.