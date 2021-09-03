لبنان | الدفاع المدني: 48 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 23 دقيقة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد37) :

o أعشاب (عدد27):

(م.جبل لبنان) (عدد13): المنصف – قرطبون – جون – كفرشيما – الكسليك – عيرون – شحيم – عجلتون

– نهر ابراهيم.

وأشجار : مزبود – الدامور – داريا – فتري.

(م. لبنان الشمالي) (عدد1) : الهري.

(م. لبنان الجنوبي)(عدد6) : صور – جل البحر – العباسية – الحوش – عين الدلب – سيروب.

(م.النبطية) (عدد2) : الغندورية – وادي الحجير.

(م.البقاع) (عدد4) : مجدل عنجر – بر الياس.

وأشجار: عين الغصين/زحلة – غزة.

(م.بعلبك الهرمل) (عدد1) : بوداي.

o منازل (عدد2) : حي السلم – سد البوشرية.

o سيارات (عدد1) : السمقانية.

o مؤسسات(عدد2) : داخل مستودع في زوق مصبح – داخل منشرة في الدكوانة.

o كهرباء (عدد2) : مولّد في عجلتون – محول في سن الفيل.

o نفايات (عدد1) : مكب في عفصديق.

o مختلف(عدد2) : حصيد من القمح : حوش الرافقة ، حوش النبي.

– نقل وإسعاف (عدد10) :

o حوادث (عدد8): جبيل – قريطم – أنطلياس – المصيطبة – الكولا – برج حمود – برج ابو حيدر

– مزرعة يشوع.

o حوادث سير(عدد2) : عين المريسة ونقل جريح الى المستشفى – أبلح ونقل جريح الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ(عدد1) : فتح باب منزل في ذوق مكايل وإنقاذ طفل من داخله.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 مهمة

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.