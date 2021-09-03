لبنان | بو عاصي: هل أصبح “التيار” ونوابه شركة توزيع مازوت؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على “تويتر”: “هل اصبح التيار الوطني الحر ونوابه شركة توزيع مازوت؟ كيف يستطيع نواب التيار تأمين مادة المازوت رغم شبه انقطاعها عن البلاد والعباد؟ ان كان المازوت غير متوافر كيف ولماذا يتوفر بوساطة نواب التيار؟ وان كان متوافرا، لم حاجة المواطنين والبلديات لنواب التيار للحصول عليه؟ إنها زبائنية فاسدة ومذلة لأغراض انتخابية رخيصة. لماذا على المواطن أن يستجدي حقه للحصول عليه؟ هل تذكرون معنى عبارة حق المواطن؟

أضاف: “بلغ التواطؤ بين وزارة الطاقة وموزعي المحروقات ونواب التيار مصاف الكارتل المافيوي. ضاع جنى الأعمار وحلق سعر الدولار وانقطعت الكهرباء كما انقطع الدواء وجنت الأسعار وأقساط الاولاد صغارا وكبارا، انه العهد… القوي محتكر المازوت ووزيره ونائبه الموزع، مثل من وضع اسفنجة خل مقيت على قصبة وبلل بها ساخرا شفاه شعب صلبوه. أوقفوا استخراج شعبية مزورة من قعر معاناة الناس”.